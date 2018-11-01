Нижегородское ФСБ остановило два автобуса с нелегальными мигрантами

Кстовский район, Нижегородская область, , 14:12 — REGNUM В ходе совместного мероприятии по предупреждению, выявлению и пресечению административных правонарушений в сфере миграционного законодательства России сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД остановили два автобуса с нелегальными мигрантами в Кстовском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

В автобусах находились 137 нелегальных мигрантов, они следовали в направлении границы РФ. У 21 пассажира отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание в России, а также имелись нарушения правил миграционного учета.

Составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Каждому из нарушителей выписан штраф в размере 2 тыс. рублей и предписано административное выдворение с самостоятельным контролируемым выездом за пределы РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2012—2017 годах миграционный приток в Российскую Федерацию компенсировал естественную убыль населения и стал источником дополнительных трудовых ресурсов для национальной экономики, свидетельствует Концепция государственной миграционной политики, опубликованная 31 октября.

В гражданство Российской Федерации принято более 1 млн человек, из них 525 тыс. человек — в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Суммарный миграционный прирост за этот период составил 1,6 млн. человек.