Инклюзивная школа из Ярославской области вошла в число лучших в России

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 14:03 — REGNUM Школа № 3 Переславля-Залесского Ярославской области заняла второе место в V всероссийском конкурсе министерства просвещения «Лучшая инклюзивная школа России». Об этом сообщает сайт министерства.

Инклюзивное образование — это совместное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений. В школе №3 Переславля-Залессского ведется большая работа по вовлечению особых детей в обычный образовательный процесс.

Школа уже неоднократно выигрывала конкурсы и гранты для образовательных организаций, которые работают в сложном социальном контексте. Здесь работают группы детского сада для дошкольников, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья — дети с задержкой психического развития, с нарушениями интеллекта, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра. Директор школы Жанна Рюмина в 2014 году стала лауреатом всероссийского конкурса «Директор школы — 2014».

Для достижения таких значимых результатов коллективу школы пришлось проделать большой путь развития — от школы, в которую никто не хотел отдавать своего ребенка и которая была на грани закрытия, до школы, выигрывающей всероссийские конкурсы.