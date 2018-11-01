Вице-губернатор Петербурга готов станцевать «польку-бабочку» ради метро

Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM Курирующий строительство вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин фактически признал тот факт, что три новых станции Фрунзенского радиуса — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» на пятой линии метрополитена — не будут запущены к ранее запланированному сроку 20 декабря 2018 года.

Ранее глава комитета по транспорту Александр Головин подтвердил ИА REGNUM неготовность новых станций к приему пассажиров до конца текущего года. А компания «Метрострой» возложила на власти города ответственность за срыв сроков, упрекнув Смольный в хроническом недофинансировании стройки.

Читайте также: «Метрострой» Петербурга обвинил Смольный в срыве сдачи Фрунзенского радиуса

Как сообщает в четверг, 1 ноября, издание Смольного «Петербургский дневник», Игорь Албин заявил, что по строительной части новые станции готовы на 90%, но для их запуска необходимо оснащение необходимыми системами, создание инфраструктуры безопасности. Аванс на эти цели выделен «Метрострою», но для его получения нужна банковская гарантия, которой у предприятия нет.

«Стоимость оборудования по контракту около двух миллиардов рублей, стоимость материалов — один миллиард рублей. Еще один миллиард рублей — это зарплата и налоги и сборы. Аванс есть, контракт проиндексирован, но деньги взять не могут. Ну что мне сделать? Польку-бабочку станцевать перед компанией?» — заявил Игорь Албин.

«Я не могу убедить банк предоставить компании банковскую гарантию», — добавил он.

Поэтому уверенности в том, что новые станции Фрунзенского радиуса будут открыты в декабре, у Албина уже нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Новых станций метро в этом году Петербург не дождётся

Напомним, 9 октября вице-губернатор Игорь Албин докладывал врио губернатора Петербурга Александру Беглову, что город по итогам 2018 года введет пять новых станций метро — открытые в мае «Беговая», «Новокрестовская» и три станции на Фрунзенском радиусе. Но вскоре стало известно, что Смольный продлевает контракт с «Метростроем» на эти станции до мая 2019 года. Правда, власти назвали это продление «техническим», связанным с необходимостью закрытия документации по проектк.

Читайте ранее в этом сюжете: Фрунзенский радиус метро Петербурга «уехал» в 2019 год

Читайте ранее в этом сюжете: От Смольного требуют начать строить кольцевую линию метро Петербурга