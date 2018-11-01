Мошенничество на $1 млн: СК просит ареста для экс-полицейского

Москва, , 14:00 — REGNUM В Москве следствие ходатайствует о помещении под стражу бывшего полицейского и его соучастника, подозреваемых в особо крупном мошенничестве. Речь идет об $1 млн, сообщает 1 ноября пресс-служба столичного главка СКР.

По данным следствия, в декабре 2012 года бывший сотрудник полиции получил $500 тыс. от предпринимателя, что на тот момент превышало 15 млн рублей. Взамен подозреваемые пообещали устроить так, что знакомому бизнесмена изменят содержание под стражей на иную меру пресечения.

В целом за «услуги» подозреваемые просили $1 млн. Однако выполнить обещанное они не могли, а деньги поделили между собой и потратили.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Следователи просят суд поместить двоих подозреваемых под стражу. Еще один соучастник дал подписку о невыезде. Расследование дела продолжается.

Читайте также: Полковник ФСБ из Управления президента арестован за мошеничество