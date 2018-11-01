Под Волгоградом для стариков и инвалидов открыли группу дневного пребывания

Волгоград, , 13:56 — REGNUM Пенсионеры в посёлке Светлый Яр Волгоградской области теперь могут с пользой для здоровья проводить время. Для пожилых людей в населённом пункте действует группа дневного пребывания, в которой на сегодня насчитывается 40 человек. Об этом сообщает ОТР.

С пенсионерами проводят различные тренинги, занятия по лечебной физкультуре, творческие мастер-классы, также с ними работает психолог. Пожилых людей привозят и отвозят домой на автобусе, также они обеспечены двухразовым питанием.

«Физкультура мне нравится, даже похудела тут немного. Ну и друзья, подруги, разговоры всякие, чем дома сидеть одной, здесь намного лучше», — делится впечатлениями жительница посёлка Светлый Яр Зоя Доненко.

Добавим, что принимают в группу дневного пребывания по медицинским показаниям тех, кому надо тренировать память, внимание и моторику. Занятия в центре для малоимущих бесплатные. Остальные платят от 300 до 1 тыс. рублей в зависимости от размера пенсии.

Это пробный проект Министерства социального развития по долговременному уходу за пожилыми людьми. Кроме Волгоградской области, в нём участвуют Новгородская, Рязанская, Костромская, Псковская и Тульская области.