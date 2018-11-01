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Под Волгоградом для стариков и инвалидов открыли группу дневного пребывания

Общество

Здесь пожилые люди могут не только общаться, но и укреплять здоровье

Волгоград, 1 ноября 2018, 13:56 — REGNUM  Пенсионеры в посёлке Светлый Яр Волгоградской области теперь могут с пользой для здоровья проводить время. Для пожилых людей в населённом пункте действует группа дневного пребывания, в которой на сегодня насчитывается 40 человек. Об этом сообщает ОТР.

С пенсионерами проводят различные тренинги, занятия по лечебной физкультуре, творческие мастер-классы, также с ними работает психолог. Пожилых людей привозят и отвозят домой на автобусе, также они обеспечены двухразовым питанием.

«Физкультура мне нравится, даже похудела тут немного. Ну и друзья, подруги, разговоры всякие, чем дома сидеть одной, здесь намного лучше», — делится впечатлениями жительница посёлка Светлый Яр Зоя Доненко.

Добавим, что принимают в группу дневного пребывания по медицинским показаниям тех, кому надо тренировать память, внимание и моторику. Занятия в центре для малоимущих бесплатные. Остальные платят от 300 до 1 тыс. рублей в зависимости от размера пенсии.

Это пробный проект Министерства социального развития по долговременному уходу за пожилыми людьми. Кроме Волгоградской области, в нём участвуют Новгородская, Рязанская, Костромская, Псковская и Тульская области.

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Проблемы инвалидов
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