Министерство ЖКХ Ростовской области доступно онлайн

Ростов-на-Дону, , 13:55 — REGNUM Представители министерства ЖКХ Ростовской области в течение часа будут доступны жителям региона — пользователям социальной сети «ВКонтакте». Сегодня, 1 ноября, с 19:00 до 20:00 чиновники ответят на вопросы теплоснабжения. Об этом ИА REGNUM проинформировали в ведомстве.

«Каждый желающий сможет задать специалистам министерства ЖКХ вопрос по подготовке Ростовской области к холодам и, если таковые имеются, о неисправностях при запусках систем отопления по своему многоквартирному дому. Свои вопросы можно присылать заранее», — отметили в донском минЖКХ.

По последним сведениям, теплом обеспечены все объекты социальной сферы, а также 13 тыс. 261 жилой дом.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области отопительный сезон стартовал досрочно. Тепло в первую очередь поступило на объекты социальной сферы. Для устранения последствий аварий на теплосетях создано более 1 тыс. аварийно-восстановительных бригад, которые несут дежурство в круглосуточном режиме.

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