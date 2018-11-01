«Человек — существо социальное»: об опасениях граждан России в соцсетях

Барнаул, , 13:53 — REGNUM Несмотря на то, что большинство опрошенных ВЦИОМ граждан России высказали опасения, что размещаемые в соцсетях сведения используются посторонними, пользователей на этих ресурсов год от года меньше не становится. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные проведённого исследования, свидетельствующего о высоких опасениях пользователей относительно утечки личных данных из соцсетей, алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин отметил:

«Просто человек по своей сути существо социальное. И среди фундаментальных мотиваций человека есть несколько, которые ведут его в социальные сети. Первое — познавательная потребность. Второе — стремление занять свое место в социальных группах («иерархии в стае»). Третье — самооценка и оценка (насколько совпадает оценка человека окружающими и самооценка). Большей частью человек это делает бессознательно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее ВЦИОМ совместно с проектным офисом по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» аналитического центра при правительстве России провел исследование и выяснил, что 55% опрошенных полагают: размещаемые ими в соцсетях сведения используются посторонними. Не поддерживают это утверждение 34% респондентов.