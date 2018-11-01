«Жизнь всё расставит по местам» — Путин о вмешательстве в вопросы веры

Москва, , 13:49 — REGNUM Культурно-исторические ценности многих народов мира сегодня находятся под угрозой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 ноября заявил президент России Владимир Путин на XXII Всемирном русском народном соборе.

«Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир, разрушить цивилизационные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками. Цель — создать разного рода безликие протектораты. Ведь разобщёнными народами, лишёнными национальной памяти, низведёнными до уровня вассалов проще и удобнее управлять, использовать как разменную монету в своих интересах», — заявил Путин.

По его словам, подобная практика имеет место во многих регионах мира, в том числе и на постсоветском пространстве. При этом используются «и пещерный национализм, русофобия, осуществляются беспардонные и грубые вмешательства в церковную жизнь», отметил он.

«Подобная политика чревата серьёзными последствиями, она опасна. Но убеждён: жизнь всё расставит по местам. Потому что нельзя заставить людей идти против своей веры, своих традиций, семейной родословной, в конце концов, против правды и справедливости, просто здравого смысла», — подчеркнул президент.

В 2018 году Всемирному русскому народному собору исполняется 25 лет. Основная тема форума — «25 лет по пути общественного диалога и цивилизационного развития России». Местом проведения XXII Всемирного русского народного собора станет Государственный Кремлевский дворец.