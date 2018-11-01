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Ростовские власти пообещали залатать крышу подземного перехода

Общество

…в ближайшие дни

Ростовские власти пообещали залатать крышу подземного перехода
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Знак подземного перехода

Ростов-на-Дону, 1 ноября 2018, 13:47 — REGNUM  Ростовские власти обещают в ближайшее время устранить течь, которую дала крыша подземного перехода на проспекте Михаила Нагибина. Об этом Иа сообщили в городской администрации 1 ноября.

«Уже определена подрядная организация, которая выполнит все необходимые работы. Резиновые элементы крыши начали отслаиваться в результате износа», — уточнил директор муниципального специализированного унитарного предприятия по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений Вадим Рабаев.

Ранее о том, что подземному переходу требуется благоустройство, сообщил горожанин в сервисе «Благоустройство» на официальном сайте городской администрации.

«Во время дождя неоднократно наблюдал, как сильно протекает пластиковая крыша подземного перехода со стороны торгового центра «Горизонт». Прошу принять возможные меры», — написал интернет-пользователь.

Стоит отметить, что подземный переход у торгового центра «Горизонт» был открыт не так давно — осенью 2014 года, и сразу же не прошёл испытание дождём — из трещин в потолке лилась вода.

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Городское благоустройство
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