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Великобритания следом за Канадой легализовала марихуану

Общество

Впервые в истории британские врачи получили законную возможность прописать больному препараты, содержащие каннабиол

Великобритания следом за Канадой легализовала марихуану
Иллюстрация: Ca.gov
Марихуанна

Лондон, 1 ноября 2018, 13:47 — REGNUM  Сегодня, 1 ноября, в Великобритании легализована продажа марихуаны и перепатов с содержанием марихуаны по рецепту врача, передает телеканал Sky News.

Отмечается, что впервые в истории британские врачи получили законную возможность прописать больному препараты, содержащие марихуану или ее производные — в том случае, если они сочтут такое назначение полезным для пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как 17 октября в Канаде стартовали продажи марихуаны для употребления её в «рекреационных целях», в стране возник острый дефицит указанного «продукта».

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Легализация наркотических средств
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