Сергея Миронова раскритиковали за идею запретить СМИ писать о терактах

Москва, , 13:43 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сделал популистское заявление, чтобы обратить на себя внимание, полагает политолог Андрей Колядин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября, комментируя инициативу Миронова запретить СМИ в ряде случаев сообщать о терактах.

«Существует бесчисленное количество коммуникационных каналов распространения информации, которые не контролируются государством, — сказал Колядин. — Давайте вообще людей запретим? Если запретить людей, то вопрос будет решён. Нет человека, нет проблемы. Или зашить им рот и пальцы отрубить, чтобы печатать не могли? Если уничтожить все коммуникативные каналы, это значит отменить интернет. С отменой интернета исчезнет система экономических взаиморасчётов. Более того, в настоящее время организационные функции между различными предприятиями, финансовые потоки идут через интернет. То есть отменить экономику и спокойно перенести нашу страну туда, куда старательно все последние годы стремимся — в первобытно-общинный строй?»

Колядин также добавил, что он абсолютно убеждён в том, что Сергей Миронов на самом деле предполагал запрет СМИ писать о терактах.

«Это абсолютно популистское политическое заявление, — констатировал политолог. — На котором он желает заработать некие политические дивиденды. Чтобы на него обратили внимание и услышали. Чтобы начали обсуждать. Чтобы опять прошла волна».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, скептически идею Сергея Миронова воспринял и другой эксперт — политолог, член Изборского клуба Сергей Черняховский, который предположил, что такой запрет на оповещение просто приведёт к распространению самых фантастических слухов.

Отметим также, что своё заявление Миронов сделал после теракта в здании УФСБ в Архангельске и аргументировал его тем, что преступники, организующие теракты, как раз добиваются того, чтобы СМИ сообщали об этом как можно больше.

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