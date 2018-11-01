Аукцион-рэп: в соцсетях оценили ролики с читающими под бит аукционистами

Вашингтон, , 13:34 — REGNUM В соцсети Twitter набирает популярность паблик Auctioneer Beats с видеороликами, в которых ведущие аукционов США по продаже скота, известные своей необычной манерой речи, как бы читают рэп под бит.

https://twitter.com/AuctioneerBeats/status/1057685066632052736

Стоит отметить, что это не просто практика, для того, чтобы попасть на работу, аукционист должен пройти специальное обучение, как того требуют законы 27 штатов.

https://twitter.com/AuctioneerBeats/status/1056966697440165888

Особый способ проговаривания ценовых предложений является одной из программ такого обучения. В результате каждый из тех кто сдал экзамен и получил лицензию, возможно, мог бы стать рэп-звездой.

https://twitter.com/AuctioneerBeats/status/1056600687113465856

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Напомним, ранее в сети появилось видео, в котором представители редкого вида белых лосей переходили дорогу в канадской провинции Онтарио. Видео достаточно быстро набрало более 4 млн просмотров.

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