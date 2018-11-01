В военных городках Калужской области наконец запустили котельные

Калуга, , 13:44 — REGNUM В жилых объектах военной инфраструктуры Калужской области, где ранее затягивали начало отопительного сезона, к настоящему моменту тепловое оборудование запущено на всех котельных. Об этом заявили в военной прокуратуре Калужского гарнизона на совещании по вопросу готовности коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда военных городков, расположенных в Козельском, Жуковском и Боровском районах области, сообщает 1 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Участники представили итоги совместной проверки военной прокуратуры гарнизона и Ростехнадзора технического состояния систем теплоснабжения жилых домов в военных городках. В частности, речь шла о проблемных объектах теплоснабжения жилого фонда в военных городках «Козельске-5», «Наро-Фоминске-11» и «Серпухове-15».

В отношении проштрафившихся ответственных лиц и организаций осуществлено прокурорское реагирование, в том числе возбуждены дела об административных правонарушениях, наложены штрафы и заявлены иски в суды. Соответствующие подразделения ведут работу по устранению нарушений. К настоящему времени тепловое оборудование запущено на всех котельных. Ряд объектов включены в план капитального ремонта на 2019 год.

Заместитель губернатора Калужской области Алексей Никитенко призвал ответственных за состояние и обслуживание жилищно-коммунальной сферы в военных городках активнее взаимодействовать с Министерством обороны РФ в целях обеспечения соответствующего финансирования на содержание инфраструктуры и замену устаревшего оборудования.

«При формировании бюджетов на будущий год уже сегодня надо в обязательном порядке заложить средства на подготовку к следующему отопительному периоду», — подчеркнул калужский замгубернатора.

В ходе совещания был выработан механизм взаимодействия для совместного решения проблем. Такие встречи решено проводить регулярно. Военная прокуратура и Ростехнадзор продолжат мониторинг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в 2018 году из региональной казны выделено 419 млн рублей на подготовку к отопительном сезону 2018−2019, что существенно выше, чем в 2017 году.

По информации регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в ходе подготовки к зимним холодам в области уделяется особое внимание состоянию коммунального хозяйства военных городков, в особенности тех, что переходят к Калужской области. Это города Серпухов-15 и Наро-Фоминск-11. Сложности в данных военных городках заключаются в высоком износе их коммунальной инфраструктуры. В частности, практически все жилые дома и объекты инфраструктуры этих военных городков требуют ремонта. Состояние зданий плачевное. Очистные сооружения Наро-Фоминска-11 не функционируют и реконструкции не подлежат. В Серпухове-15 более половины жилых домов старше 40 лет и нуждаются в капитальном ремонте. В течение нескольких лет средства на это не поступали, здания ветшали и, как следствие, сейчас проведение работ требует больших финансовых затрат. Между тем, федеральным бюджетом выделение средств на проведение такого ремонта в данных военных городках не предусмотрено и забота ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет Калужской области.

Напомним, венный городок Наро-Фоминск-11 расположен на территории сельского поселения «Деревня Совьяки» Боровского района Калужской области. Численность населения составляет около двух тысяч человек. На территории городка расположены 11 пятиэтажных жилых домов, а также дом культуры, детский сад, школа, магазин, военный госпиталь, объекты коммунальной инфраструктуры (котельная, водонапорная башня, водозабор).

Военный городок Серпухов-15 находится на территории сельского поселения «Село Тарутино» Жуковского района Калужской области. Численность населения — около четырёх тысяч человек. В городке 23 жилых пятиэтажных дома, гимназия, детский сад.

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