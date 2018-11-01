Автолюбители Череповца выстроятся в форме огромного сердца

Вологда, , 13:29 — REGNUM Жители Череповца признаются в любви городу. 4 ноября в 16:00 на парковке торгового центра жители автолюбители на своих машинах выстроят горячее сердце русского севера, передаёт телеканал ТВ-21.

Для перфоманса потребуется чуть больше 70 машин. Однако если людей будет больше, то организаторы уверяют, что места хватит всем и композиция просто расширится.

Как пояснил организатор акции Александр Маков, строить фигуру будут с помощью квадрокоптера по ранее созданному макету. По нему «люди понимают, как им надо будет встать, а потом на парковке, надеюсь, снег растает и будет нанесена разметка».

«Мы просто встаем в сердечко и внутри него — слово «Череповец» из машин», — добавил Маков.