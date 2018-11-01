История сбежавшей от ИГ* езидской девушки может оказаться фейком — СМИ

Берлин, , 13:37 — REGNUM Ставшая известной во всем мире история езидской девушки Ашвак Тало, сбежавшей из плена «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), может оказаться фальшивкой. Об этом пишет газета Südwest Presse 1 ноября.

Летом 2018 года множество стран облетела видеозапись, на которой 19-летняя девушка рассказывает о своем побеге из плена, в котором находилась четыре года. Ей удалось сбежать, вернуться к семье, а впоследствии она эмигрировала в Германию, где лицом к лицу столкнулась с человеком, державшим ее в сексуальном рабстве на Ближнем Востоке.

Однако власти Германии, начавшие расследование, не смогли обнаружить предполагаемого мучителя Ашвак Тало, сирийца по имени Абу Хамам. Инсайдер сообщил прессе, что девушка могла использоваться собственным отцом как рычаг давления на немецкое государство: вероятно, посредством медийной кампании он пытался добиться права на жительство в ФРГ для 20 членов своей семьи.