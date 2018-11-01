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Успеть до снега в Чухлому — фоторепортаж

Общество

Красивое рядом!

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Успеть до снега в Чухлому — фоторепортаж
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
Вид с горы Балчуг на Галичское озеро

Москва, 1 ноября 2018, 13:55 — REGNUM  Поздняя осень — время пледов, горячего шоколада и уютных домашних вечеров, но тех, кто решился на путешествие по российской глубинке, ждут осенние пейзажи и новый взгляд на старорусские города.

В субботу ранний подъем, дорога предстоит долгая, от Москвы до Чухломы чуть больше 500 км, а по пути еще Переславль-Залесский, Ростов, и Галич. Все города, по-своему похожи: небольшие, но с богатой историей, расположены на красивых озерах.

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Московская область провожает осенними красками
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
Московская область провожает осенними красками

В Переславле-Залесском прохладно и ветрено, не видно рыбацких лодок на озере, да и туристов заметно меньше, чем летом. Национальный парк «Плещеево озеро» встречает пустыми красочными берегами.

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Плещеево озеро
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
Плещеево озеро
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Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Городище
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Городище

В Ростове Великом туристов заметно больше, чем в Переславле, лодки с озера Неро еще не убрали. У Спасо-Яковлевского монастыря много паломников, которых не напугала мрачная погода, а вокруг Ростовского Кремля гуляют местные жители и приезжие гости.

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Озеро Неро
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
Озеро Неро
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Купола Ростова
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
Купола Ростова
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Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь
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Туристы
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
Туристы
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Крепостной вал
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
Крепостной вал
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Флотилия
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
Флотилия

Город Галич не входит в «Золотое кольцо России», поэтому менее известен и посещаем, но так же прекрасен, как города из этого списка. На центральной площади города сохранились уникальные Торговые ряды первой половины XIX века, над пожарной частью возвышается деревянная каланча, а с высокого холма Балчуг открывается потрясающий вид на большое Галичское озеро.

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Пожарная каланча Галича
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
Пожарная каланча Галича
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Набережная Галичского озера
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
Набережная Галичского озера
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Закат над Галичским озером
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
Закат над Галичским озером
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Вид с горы Балчуг на Галичское озеро
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
Вид с горы Балчуг на Галичское озеро

Чухлома совсем небольшой городок, основанный еще в XIV веке. Известен тем, что там родился знаменитый актер Михаил Иванович Пуговкин. В городе сохранился ряд старинных церквей, а в его окрестностях раньше была фамильная усадьба Лермонтовых. Чухломское озеро знаменито своими ершами. С 2006 года в окрестностях города проводятся ежегодные экспедиционные рейды для любителей бездорожья «Полная Чухлома».

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Чухломское озеро
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
Чухломское озеро
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Местный житель
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
Местный житель
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Центральная площадь
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
Центральная площадь
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Кинотеатр им.Пуговкина
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
Кинотеатр им.Пуговкина
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Репертуар
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
Репертуар
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Надпись ставшая мемом в рунете
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
Надпись ставшая мемом в рунете

В глухих лесах под Чухломой находится уникальный Лесной терем Асташово. Это восстановленная крестьянская усадьба конца XIX века. Лесной терем один из самых интересных сохранившихся примеров русского деревянного зодчества. Работает он круглый год в режиме музейно-культурного центра и гостиничного комплекса.

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По дороге в Асташово
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
По дороге в Асташово
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Лесной терем Асташово
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
Лесной терем Асташово
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Резьба по дереву Асташово
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
Резьба по дереву Асташово
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Экспозиция Асташово
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
Экспозиция Асташово
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Тепло и уют терема Асташово
Сергей Вакорин © ИА REGNUM
Тепло и уют терема Асташово

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regnum author Сергей Вакорин
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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