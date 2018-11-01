Успеть до снега в Чухлому — фоторепортаж

Москва, , 13:55 — REGNUM Поздняя осень — время пледов, горячего шоколада и уютных домашних вечеров, но тех, кто решился на путешествие по российской глубинке, ждут осенние пейзажи и новый взгляд на старорусские города.

В субботу ранний подъем, дорога предстоит долгая, от Москвы до Чухломы чуть больше 500 км, а по пути еще Переславль-Залесский, Ростов, и Галич. Все города, по-своему похожи: небольшие, но с богатой историей, расположены на красивых озерах.

В Переславле-Залесском прохладно и ветрено, не видно рыбацких лодок на озере, да и туристов заметно меньше, чем летом. Национальный парк «Плещеево озеро» встречает пустыми красочными берегами.

В Ростове Великом туристов заметно больше, чем в Переславле, лодки с озера Неро еще не убрали. У Спасо-Яковлевского монастыря много паломников, которых не напугала мрачная погода, а вокруг Ростовского Кремля гуляют местные жители и приезжие гости.

Город Галич не входит в «Золотое кольцо России», поэтому менее известен и посещаем, но так же прекрасен, как города из этого списка. На центральной площади города сохранились уникальные Торговые ряды первой половины XIX века, над пожарной частью возвышается деревянная каланча, а с высокого холма Балчуг открывается потрясающий вид на большое Галичское озеро.

Чухлома совсем небольшой городок, основанный еще в XIV веке. Известен тем, что там родился знаменитый актер Михаил Иванович Пуговкин. В городе сохранился ряд старинных церквей, а в его окрестностях раньше была фамильная усадьба Лермонтовых. Чухломское озеро знаменито своими ершами. С 2006 года в окрестностях города проводятся ежегодные экспедиционные рейды для любителей бездорожья «Полная Чухлома».

В глухих лесах под Чухломой находится уникальный Лесной терем Асташово. Это восстановленная крестьянская усадьба конца XIX века. Лесной терем один из самых интересных сохранившихся примеров русского деревянного зодчества. Работает он круглый год в режиме музейно-культурного центра и гостиничного комплекса.

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