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В Жуковском тестируют программу расчета задач аэродинамики и аэроакустики

Общество

Отечественная программа показала свою эффективность

Жуковский, Московская область, 1 ноября 2018, 13:09 — REGNUM  Специалисты Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского тестируют программу «Noisette», которая позволяет проводить расчеты задач аэродинамики и аэроакустики, сообщает 1 ноября пресс-служба предприятия.

Отмечается, что в этом году отечественный программный комплекс применялся при проведении расчётов характеристик несущего четырехлопастного винта вертолета в горизонтальном полете. В результате специалистам удалось сделать выводы об уровне шума, нагрузках на лопасти в зависимости от их пространственного положения. Полученные данные подтвердили правильность сделанных ранее вычислений.

Эффективность используемого программного кода также была доказана при расчете аэродинамических характеристик несущего винта вертолета в режиме зависания. На следующем этапе специалисты института планируют провести численное моделирование поведения винтокрылой машины целиком на различных режимах.

Программа «Noisette» — инструмент, созданный в лаборатории аэроакустики Института прикладной математики имени М.В. Келдыша. Это классическая CFD-программа, которая основана на схемах повышенной точности с определением переменных в узлах неструктурированных сеток.

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