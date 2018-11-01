От пяти до восьми рублей: в Омске решают, на сколько подорожает проезд

Омск, , 13:05 — REGNUM Директор департамента финансов и контроля Омска Богдан Масан сегодня, 1 ноября, прокомментировал возможное повышение оплаты проезда в городском транспорте. По мнению Масана, тариф повышать необходимо, но точная цифра, на сколько поднимется цена билета, пока не известна. Скорее всего проезд в муниципальном транспорте подорожает с нынешних 22 рублей до 25 рублей.

«Надо считать, смотреть. У нас ГСМ растёт — все автолюбители видят это. И опять предрекают рост. На межтарифную разницу в бюджете заложено около 700 миллионов рублей. Это при стоимости проезда 22 рубля. Мы же прекрасно понимаем, что бюджет у нас дефицитный. Эту межтарифную разницу мы будем покрывать за счёт кредитов. Если повысим стоимость проезда до 25 рублей, то мы не будем брать кредиты в банках. А мы и так предельно закредитованы, но на кассовые разрывы, конечно, будем брать кредиты», — цитирует Масана «Омск-Информ».

Богдан Масан уверил, что повышения стоимости проезда на восемь рублей не будет.

Отметим, что решение о повышении тарифа на проезд депутаты горсовета Омска будут принимать в ноябре.

Ранее директор департамента транспорта Омска Александр Вялков заявлял, что проезд в автобусах и троллейбусах с 1 января 2019 года должен стоить 30 рублей за поездку.

«Задача, поставленная перед нами, депутатами, — расчёт адекватной экономической модели, учитывающей реалии: стоимость топлива, своевременное обновление и ремонт автопарка, безубыточный тариф. Сегодня эта цифра с учётом глобального сокращения издержек — 30 рублей за поездку, — приводит слова чиновника «НГС.Омск. — При этом мы предлагаем оставить сниженный тариф за проезд в 25 рублей при безналичной оплате — проездным билетом, пластиковой картой, с телефона».

Он также заявил, что экономически обоснованный тариф, который утверждён Региональной экономической комиссией, около 38 рублей, в то время как пассажиры платят только 22 рубля, остальные расходы компенсирует городской бюджет.