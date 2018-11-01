Жители Токио с размахом отметили Хэллоуин

Токио, , 13:04 — REGNUM В японском сегменте Twitter опубликовали видео и фотографии прошедшего Хэллоуина. Особенно в его праздновании отличился район Токио Сибуя. Жители столицы Японии с размахом отметили праздник, так, что некоторые даже угодили в отдел полиции.

https://twitter.com/Twitube 123 /status/1056408055212990464

Некоторые мужчины решили, что Хэллоуин является самым подходящим временем для того, чтобы раздеться, другие вели себя вызывающе и даже проявляли агрессию к представителям правоохранительных органов, что для Японии является весьма необычным.

https://twitter.com/yuruhuwa_kdenpa/status/1056138743097094144

Героями твитов стали пожилой фотограф, который залезал камерой под юбки девушек и белый пикап, который толпа буквально растерзала, опрокинув его на бок. Произошедшее вызвало гнев со стороны граждан, в результате чего мэр Токио Кен Хасебе заявил: если подобное повторится, то в будущем власти могут ввести дополнительные запреты и ограничения.

https://www.instagram.com/p/BpfLEyoBLd0/

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Напомним, район Сибуя известен как один из главных молодежных центров Токио, его площадь составляет около 15,11 км, на ней проживает около 208 тыс. человек. Таким образом, на 1 кв. км. проживает около 13,8 тыс. человек.