Что не так с идеологией веганов?

Марьяна Носова, , 16:04 — REGNUM

Средняя продолжительность жизни людей с начала ХХ века увеличилась с 40 до 70 лет и с каждым годом продолжает расти. Этому способствуют развитие медицины, благоприятные экономические факторы, новые технологии и т. д. Человек стал задумываться о качестве и продолжительности своей жизни. В среднем мы стали лучше питаться, следить за собой, обследоваться у врачей, вести так называемый здоровый образ жизни. Это стало нормой для многих людей.

Современные средства массовой информации активно поддерживают это направление и распространяют сведения о всевозможных системах питания, помогающих человеку улучшить здоровье и физическую форму. Среди них особую популярность набирает вегетарианство. Люди, разделяющие этот подход, не употребляют в пищу мясо, птицу, рыбу и животные морепродукты. Но можно ли назвать вегетарианство лишь системой питания?

Истоки

Первым европейским мыслителем, описавшим положительные стороны вегетарианства, считается древнегреческий философ Пифагор. Он призывал в своем религиозно-философском учении людей к гуманизму, нравственности и осознанности. Философ считал, что убийство животных ради пропитания порождает в человеке «звериную жестокость», которую он непременно станет применять против своих соплеменников.

Кроме того, Пифагор верил, что душа человека бессмертна и переходит в другое живое существо после смерти физического тела. Она должна пройти цикл перевоплощений в телах животных, прежде чем вновь возродиться в теле человека. Следовательно, преступление против любого живого существа есть преступление против человеческой души.

Также вегетарианство было массово распространено на Древнем Востоке, где являлось частью буддистских и индуистских духовных школ. В них предписывается не причинять вреда всему живому (людям, животным, растениям) с целью уменьшения зла в мире.

Таким образом, вегетарианство с древних времен является частью духовно-философских практик, направленных на спасение человеческой души и развитие общества.

Вегетарианство в России

В России вегетарианство стало популярным в качестве системы питания для излечения болезней и оздоровления, получив широкое распространение лишь в 1890-е годы. Доктор медицины и хирург Александр Петрович Зеленков, излечив свой серьезный недуг переходом на растительную диету, в целях ее распространения, создал первое в России общество вегетарианцев, которое называлось «Ни рыба ни мясо».

Одновременно с этим Лев Николаевич Толстой, вдохновляясь индийскими учениями, нес идеи вегетарианства в массы. Самой известной его работой по вегетарианству стала «Первая ступень», где он говорил о развитии духа человека через отказ от жестокости по отношению к животным.

Веганы

Новым этапом развития вегетарианства стало основание первого в Европе «Веганского общества» 1 ноября 1944 в Великобритании. Спустя 60 лет в календаре появился праздник — Международный день вегана, который отмечается в первый день ноября по сей день.

Основоположник сообщества Дональд Уотсон ввел в обращение термин «веган», который является производным от английского слова vegetarian (рус. «вегетарианец»), а вместе с ним и более строгий вид вегетарианства — веганство. Терминология выбрана неслучайно, акцент на первую и последнюю часть слова символизирует, как говорит Д. Уотсон, что «веганство выросло из вегетарианства и является его заключительной формой».

На официальном сайте «Веганского общества» заявлено следующее определение:

«Веганство — это образ жизни, который стремится исключить, насколько это возможно и осуществимо, все формы эксплуатации и жестокости к животным для пищи, одежды или любой другой цели».

«Все формы эксплуатации» — включают в себя среди прочего и исключение из рациона мёда и молока, отказ от испытаний лекарств на животных, использование животных в развлекательных и любых иных целях, ограничивающих их свободу.

4 Jaywontdart Веган

Что не так?

С одной стороны, эти идеи выглядят как естественное и логичное продолжение философии вегетарианства. Но только до тех пор, пока мы не встречаем в них термин «другие животные» или «не-человеческие животные» (non-human animals). На сайте «Веганского общества» даётся пояснение на счет этого:

«Мы используем слова «другие животные», или «не-человеческие животные» в нашей речи, чтобы признать, что люди — это тоже животные; факт часто игнорируется теми, кто имеет выгоду от использования других животных. Мы схожи с другими животными более, чем большинство из нас понимают или признают».

В этом состоит главное отличие веганства от любых прошлых вариантов вегетарианства. Вегетарианцы склонны очеловечивать животных, наделять их такими качествами, как страх перед смертью, какой-либо формой осознанности или души. Веганство же под маской заботы о животных осуществляет обратную процедуру — оно приравнивает человека к животному. Логически, если утверждается, что человек — это тоже животное (то есть ставится равенство), но при этом человек допускает эксплуатацию (ведёт себя аморально в отношении равного), то уровень его нравственности — ниже. Подобно тому как уровень нравственности капиталиста, эксплуатирующего рабочих, ниже, чем у этих рабочих.

Можно было бы долго рассуждать о близости животных к человеку, об их чувствах, о переселении душ. В утверждении, что через отказ от жестокости в отношении животных развивается сам человек, есть разумное зерно. Ради того, чтобы быть более человечным, нужно отказаться от жестокости и к тем, кто ниже человека. Ведь животное, хоть и ниже человека, но всё же в чём-то ему подобно. И именно это подобие нужно уважать, оберегать и, возможно, даже как-то наращивать.

Обратный подход порождает иное отношение человека к человеку. Зачастую истинной причиной перехода к веганству является не любовь и сострадание к животным, а неприязнь к людям. Это мировоззрение является удобной ширмой, позволяющей свободно проявлять недовольство к окружению и их привычкам. За неё удобно прятаться, как за причину, разрешающую открыто превозносить себя над окружающей толпой.

Порой веганы подчеркивают свое отличие от других людей, которые не ведут псевдоморальные рассуждения о жизни и убивают животных ради собственного гастрономического удовольствия. Они не принимают в расчет, что в некоторых случаях животноводство является единственным способом выживания целых народов. И чем сильнее веган защищает свою этическую позицию, тем сильнее его злость проявляется к окружающим людям.

А ведь отношение людей к друг другу — это ключ, способный открыть дверь либо в «светлое будущее», либо в пропасть. Древние философы, пропагандирующие вегетарианство (и другие учения), не зря уделяли особое внимание развитию в человеке нравственности. Они знали, что любовь и забота людей друг о друге — это основа развития и выживания общества.

Само собой, не стоит мазать всех одной краской. Надеюсь, что большинство людей, придерживающихся той или иной разновидности вегетарианства, всё же думают о том, как стать лучше самим и сделать лучше весь мир. Однако основоположники веганства заложили в него весьма опасные для общества идеи, следование которым противоречит благородному порыву по улучшению мира. К этому нужно относиться с осторожностью. Есть огромная разница между тем, чтобы бороться с жестокостью, и тем, чтобы вести борьбу с человечеством во имя свободы пчел.

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