Нежелание Беглова выкупать ДК Горького сплотило всех депутатов Петербурга

Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM Депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга не устроил отказ врио губернатора Александра Беглова выкупить в собственность города здание Дворца культуры им. А.М. Горького, находящееся в распоряжении Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленобласти. Парламентарии предлагают главе города вернуться к этому вопросу и найти возможность сделать здание городской собственностью. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 ноября в пресс-службе комитета Заксобрания по законодательству.

Особо подчеркивается, что под предложением к Беглову пересмотреть свою позицию по выкупу ДК подписались все 50 депутатов городского парламента из всех фракций.

Напомним, в середине сентября Заксобрание поддержало обращение к тогдашнему губернатору Георгию Полтавченко группы депутатов-единороссов о выкупе здания в городскую казну. Обращение было связано тревогой за судьбу исторического здания ДК, построенного в 1925−27 годах в стиле конструктивизма.

На это обращение пришлось отвечать уже новому главе города Александру Беглову. Он официально сообщил депутатам, что денег на покупку здания по рыночной стоимости — а на 2017 год она составляла 651,6 млн рублей — в бюджете города нет.

Как сообщил сегодня глава комитета по законодательству Денис Четырбок, по его информации ДК им. Горького профсоюзы готовы продать за 600 млн рублей, причем, возможна оплата по частям в течение трех лет. По расчетам депутата, ежемесячный платеж из городского бюджета при таких условиях не превысит 17 млн рублей.

«Учитывая новые обстоятельства, просим Вас еще раз вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность приобретения в собственность Санкт-Петербурга Дворца культуры им. А.М. Горького», — говорится в новом обращении депутатов к врио губернатора.

ДК им. Горького востребован жителями Кировского и Красносельского района, там активно действует театрально-концертная площадка. Бюджет ДК — профицитный, доходы в 2018 году превышают расходы на 8 млн рублей. Вместе с тем, здание нуждается в ремонте, на который у профсоюзов нет средств. Поэтому нынешний владелец подыскивает возможных частных инвесторов, заинтересованных в покупке.

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