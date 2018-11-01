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В Москве в выходные может пойти снег

Общество

Днем воздух прогреется до +6...+7 градусов, и снег растает

В Москве в выходные может пойти снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег

Москва, 1 ноября 2018, 12:15 — REGNUM  Снегопад может прийти на смену потеплению в Москве уже в первые выходные ноября. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, передает НТВ.

Осадки в виде снега возможны в ночные часы 3 и 4 ноября, несмотря на дневной «плюс». Днем воздух прогреется до +6…+7 градусов, и снег растает.

Возможно появление в воздухе снежинок и установление снежного покрова на короткое время, уточнил синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики рассказали, что наступление зимы в Москве откладывается. Климатическая зима ожидается ближе к Новому году.

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