В Москве отреставрировали описанный в романе Булгакова особняк

Москва, , 12:08 — REGNUM В Москве на улице Остоженка отреставрировали особняк, который был описан в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», сообщает пресс-служба главного управления делами дипкорпуса МИД РФ.

Отмечается, что это были первые масштабные ремонтно-реставрационные работы за всю историю существования здания, которое было построено в 1903 году в стиле модерна.

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На здание возращено историческое покрытие кровли и цвет фасадов. Также были расчищены от грязи лепные детали на фасадах, произведена реставрация главной лестницы особняка и восстановлены металлическая ограда и ворота.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено около 40 млрд рублей на сохранение объектов культурного наследия. Запланированы реставрационные работы на более 550 объектах, в том числе 182 — это недвижимость и монументы.

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