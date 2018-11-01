Имя Кобзона превратят в бренд

Москва, , 12:04 — REGNUM Заявка в Роспатент для регистрации имен певца Иосифа Кобзона и его жены Нелли в качестве товарных знаков подана «Культурным фондом Кобзона». Об этом рассказала гендиректор фонда Юлия Дорохова.

В заявке указано, что брендами должны стать сочетания слов «Иосиф Кобзон», «Иосиф Давыдович Кобзон» и «Нелли Кобзон». Фонд пока не намерен выпускать какую-либо продукцию под указанными товарными знаками.

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По словам Дороховой, регистрация делается для защиты прав, чтобы препятствовать самовольному использованию имен Кобзонов, к примеру, на афишах. Фонд пока не сталкивался с такими случаями, сообщила она агентству «Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. В начале октября президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении имени певца арктическому ледоколу.

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