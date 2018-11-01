Главреда украинского Vogue уволили из-за плагиата

Киев, , 12:26 — REGNUM Главного редактора украинского Vogue Ольгу Сушко отстранили от работы из-за обвинений в плагиате. Её уличили в заимствовании вступительного «слова редактора», а затем и в других материалах, сообщает издание «Буквы».

На плагиат обратили внимание авторы Telegram-канала «Киёв Фешн Лавэз». 28 октября они заметили, что Сушко взяла отрывки из статей шеф-редактора российского издания Harper's Bazaar Шахри Амирхановой, которые были написаны 12 лет назад. На следующий день главред Vogue извинилась перед Амирхановой и рассказала, что поручила писать «слово редактора» внештатному автору.

После этого пользователи обнаружили и массу других текстов, которые Сушко позаимствовала у коллег. Например, один из материалов ноябрьского выпуска был взят из поста в «Живом журнале». Юзеры также нашли скопированные тексты Марины Прохоровой и Геннадия Иозефавичуса, сходства между текстами, опубликованными в «Снобе» и «Коммерсанте», и другие доказательства плагиата. Сушко пока не давала новых комментариев.

Ольга Сушко приступила к обязанностям главного редактора журнала в 2016 году, а до этого занимала аналогичную должность в украинском «Коммерсантъ Weekend».

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