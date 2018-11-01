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На дорогах Москвы появится 400 новых камер фиксации нарушений ПДД

Общество

Места установления комплексов будут определены после согласования с Госавтоинспекцией

На дорогах Москвы появится 400 новых камер фиксации нарушений ПДД
Bidgee
Дорожная камера

Москва, 1 ноября 2018, 11:52 — REGNUM  Новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) в количестве 400 штук появятся на дорогах столицы России в 2019 году. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

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В организации подчеркнули, что места установления комплексов будут определены после согласования с Госавтоинспекцией. По сведениям ЦОДД, за 9 месяцев количество погибших в авариях на дорогах Москвы сократилось почти на 5%.

«С 2010 года удалось сократить количество погибших на 36%», — сообщили в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Минтрансе РФ уведомили, что количество камер фотовидеофиксации на дорогах России до 2024 года должно составить около 18 тыс. против сегодняшних 9 тыс.

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Нарушения Правил дорожного движения
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