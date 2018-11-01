В Оренбуржье группа военных и экс-полицейский вымогали деньги у солдат

Оренбург, , 11:51 — REGNUM В Оренбургской области к уголовной ответственности привлечены члены организованной группы, в состав которой входили военнослужащие (как действующие, так и в запасе) не офицерского состава, один гражданский и один экс-капитан полиции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России, группе инкриминировали разбой; похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа; покушение на мошенничество и пособничество в покушении на мошенничество; кражу с крупным ущербом; злоупотребление должностными полномочиями. Преступления совершались по предварительному сговору.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2015 года шесть человек представились сотрудниками наркоконтроля и напали на трёх солдат под предлогом проведения обыска. К совершению преступления в дальнейшем привлекли ещё двух человек — экс-полицейского и старшину. В обмен на деньги лжесотрудники наркоконтроля обещали не привлекать к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. В общей сложности от своих жертв группа получила более 350 тыс. рублей.

Согласно приговору Оренбургского гарнизонного военного суда, восемь фигурантов уголовного дела получили разные сроки: от 10 месяцев условно до пяти лет лишения свободы, а также штрафы на общую сумму 120 тыс. рублей. Кроме того, по гражданским искам потерпевшим солдатам группа должна выплатить более 356 тыс. рублей.