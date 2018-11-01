В Екатеринбурге установили причину пятен масла на пруду

Екатеринбург, , 11:45 — REGNUM В Екатеринбурге природоохранная прокуратура выяснила причины появления масляных пятен на городском пруду. Виновные получили выговоры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Как пишет издание Накануне.Ru, пятна на поверхности пруда выявили активисты общественного движения «Гражданский патруль». Они заметили, что в реку Исеть сбрасывают нефтепродукты, и заявили об этом в Роспотребнадзор, мэрию и природоохранную прокуратуру.

В прокуратуре же установили, что часть берега была предоставлена ООО «Городское управление дорожно-строительных работ», которое участвовало в реконструкции Макаровского моста. При этом заправка техники горючим и маслом должна была проводиться не в пределах водоохранной зоны. В сентябре сотрудники прокуратуры осмотрели площадку и нашли нарушение.

В итоге нарушение было устранено. А начальник участка и зам. директора по производству получили выговоры.