Новые БТР усилят дагестанскую базу Каспийской флотилии

Махачкала, , 11:42 — REGNUM Подразделение морской пехоты Каспийской флотилии в Дагестане укомплектуют новейшими бронетранспортерами БТР-82А. Техника поступила из Нижегородской области и в настоящее время готовится к зимним условиям эксплуатации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа.

В новейшей модификации бронетехники повышены надёжность, живучесть, проходимость, противоминная стойкость и ресурс эксплуатации, а также установлены кондиционеры.

Напомним, что с мая по июнь 2018 года подразделения морской пехоты Каспийской флотилии получили около 60 единиц БТР-82А, которые заменили стоявшие на вооружении более 25 лет БТР-80.

Всего с 2010 года в войска Южного военного округа в рамках программы перевооружения поступило более 8,5 тыс. единиц модернизированных образцов вооружения и военной техники. Новейшие образцы оснащены средствами связи и автоматизированными системами управления.

До конца 2020 года в войсках ЮВО долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей планируется довести до 70%, а по некоторым образцам — до 100%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Каспийская флотилия в рамках формирования новой базы в Дагестане получит ракетный комплекс берегового базирования. Кроме того, будет сформирован полк морской пехоты численностью свыше 1500 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Дагестанская база Каспийской флотилии получит усиление