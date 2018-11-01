Самое популярное направление летнего отпуска – дача: опрос

Москва, , 11:41 — REGNUM Жители России рассказали, где они отдыхали летом 2018 года. Выяснилось, что самым популярным направлением летнего отпуска оказалась дача. Свой летний отпуск на ней провёл каждый четвертый гражданин (24%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

На Кавказе и в Крыму отдохнули 8% опрошенных. Ездили к родственникам, друзьям в другие российские города и сёла 7%. В отпуске за границей побывали лишь 5% российских граждан. По России летом путешествовали 4% респондентов.

Не отдыхали летом 2018 года более 40% опрошенных. Так, 18% использовали отпуск для домашних дел. Никуда не ездили, потому не было денег на поездки также 18%. Подрабатывали 5% граждан. Примечательно, что 20% респондентов летом вообще не брали отпуск.

Опрос проведен 18 — 24 октября 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ методом личного интервью.

Читайте также: Для 61% граждан РФ летний отдых ограничится домом и дачей: опрос

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году жители России тоже отказываются от летнего отдыха из-за нехватки денег. Эту причину называли год назад 44% опрошенных, не намеревающихся покидать место проживания.

На эту тему: Каждый третий гражданин РФ провёл летний отпуск дома

Глава Роструда: Граждане России слишком много отдыхают и мало работают