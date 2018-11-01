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Туризм в Волгоградской области будет развивать специальный комитет

Общество

В администрации региона создан комитет по развитию туризма

Волгоград, 1 ноября 2018, 11:45 — REGNUM  В администрации Волгоградской области создан комитет по развитию туризма. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба администрации. С помощью нового подразделения областные власти надеются увеличить объем валового регионального продукта до 1 трлн рублей к 2021 году.

Новый комитет будет заниматься повышением туристической привлекательности региона, сохранением туристских ресурсов, а также продвигать волгоградские турпродукты на внутреннем и международном рынках. Кроме того, в задачи ведомства будет входить привлечение инвестиций в сферу туризма и развитие международных связей.

«Комитет займется координацией реализации концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, утвержденной правительством РФ», — говорится в сообщении.

Возглавил новый комитет Аркадий Грушко, который до этого занимал пост председателя комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу Волгоградской области.

ИА REGNUM отмечает, что в 2017 году Волгоградскую область посетили более 950 тыс. туристов. Из них 26,4 тыс. человек — иностранные путешественники. К слову, по результатам 2018 года эти числа должны увеличиться. Только за месяц проведения чемпионата мира по футболу в Волгоградскую область приехали 220 тыс. человек, 50 тыс. из которых — иностранцы.

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Развитие внутреннего туризма
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