Железногорский школьник был убит через два дня после похищения

Железногорск, Курская область, , 11:35 — REGNUM В городе Железногорске Курской области 1 ноября похоронили семилетнего мальчика, которого в течение недели искали по всему Черноземью. Во время похорон стали известны новые подробности о смерти ребёнка.

Проститься с погибшим пришли сотни курян. Как сообщил портал «Вечерний курьер», на мемориальной табличке была указана дата смерти 25 октября. Ребёнок пропал 23 октября. Подробности его гибели до сих пор неизвестны.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мальчик пропал 23 октября — последними его видели одноклассники, с которыми он возвращался из школы. Тело ребёнка обнаружили 30 октября. В убийстве подозревается 39-летний мужчина, проживавший в том же подъезде. По версии следствия, он заманил школьника в свою квартиру и изнасиловал. Чтобы скрыть следы преступления, он убил ребёнка и вывез тело в спортивной сумке за 20 км от города, в село Трояново.

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