В Ярославской области рыбное хозяйство передают департаменту АПК

Ярославль, , 11:36 — REGNUM В правительстве Ярославской области продолжают перераспределять полномочия между департаментами. Полномочия в сфере организации и регулировании промышленного, любительского и спортивного рыболовства с 1 января 2019 года должны перейти от департамента охраны окружающей среды департаменту агропромышленного комплекса. Соответствующий документ подготовлен правительством Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С нового года департамент АПК будет заниматься обобщением и анализом данных о состоянии водных биологических ресурсов на территории Ярославской области, определением границ рыбопромысловых участков, распределение квот вылова для любительского и спортивного рыболовства, а также заключением договоров пользования водными биологическими ресурсами и так далее.

Также департамент АПК будет курировать сферу охраны водных биологических ресурсов, проверку соблюдения пользователями условий договора о предоставлении рыбопромыслового участка.

В течение месяца департаменту агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, департаменту охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области необходимо внести соответствующие изменения в положения о своей деятельности. указанных департаментах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, так в правительстве области создается новый департамент региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления, к которому частично переходит функционал департамента общественных связей.