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Ролик с канадскими белыми лосями посмотрели 4 млн человек

Общество

Необычные лоси не спеша перешли дорогу и скрылись в лесу

Торонто, Канада, 1 ноября 2018, 11:20 — REGNUM  Редкие белые лоси встретились канадским автомобилистам в провинции Онтарио. Видео с необычными животными посмотрели около 4 млн человек, ролик опубликован на странице Николь Леблан в Facebook, а также в YouTube.

Женщине удалось снять на видео, как белая лосиха ведет через дорогу своего такого же белого детеныша. Лоси не спеша перешли дорогу и скрылись в лесу.

Они были замечены в 15 минутах езды от города Фолейет, отмечает автор видео. Публикация собрала более 3,3 тыс. комментариев. Пользователи восхитились красивыми животными и выразили надежду, что охотиться на них никто не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в британском Южном Корнулолле туристы-байдарочники сняли на видео любопытного тюленя. Животное почти залезло на байдарку к одному из мужчин, но тот столкнул его в воду.

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