В Кызыле отметили День тувинского языка

Кызыл, , 11:14 — REGNUM Преподаватели и студенты филологического факультета Тувинского государственного университета провели акцию в Кызыле в честь Дня тувинского языка, сообщает 1 ноября пресс-служба вуза.

«Участники акции собрались возле Национального музея и, несмотря на холодную погоду, осенний ветер, эмоционально и ярко читали стихи про тувинский язык, выражая, таким образом, свою любовь и уважение к родному языку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что растроганные зрители не расходились, терпели порывы стылого ветра, наслаждались красотой и мелодичностью стихов на родном языке. В акции приняли участие не только студенты и преподаватели филологического факультета ТувГУ, но и Кызылского педагогического инситута и педколледжа, учащиеся и учителя Кызылских школ № 2,9,5. Также поддержали мероприятие своим участием известные поэтессы Нина Серенот и Зинаида Серен-Чимит, которые тоже прочитали стихи и вручили небольшой подарок руководителю Литературного музея ТувГУ Марии Кужугет.

Затем под песню на родном языке прошел флешмоб «Я люблю тувинский язык», организованный Кызылским педагогическим институтом. Держа в руках самодельные буквы, из которых состояла эта фраза, студенты хором прочитали строки из стихотворения Чооду Кара-Куске. Акция направлена на популяризацию тувинского языка, повышения интереса к нему, сохранение литературного наследия на тувинском языке.

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