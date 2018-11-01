Москва, , 11:11 — REGNUM Сегодня, 1 ноября, президент РФ Владимир путин поздравил сотрудников Федеральной службы судебных приставов с Днём судебного пристава, отметив, что сотрудники ФССП России уделяют большое внимание реализации востребованных общественных проектов, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме подчеркивается, что ветераны ФССП являются специалистами высочайшей квалификации, внесшими серьёзный вклад в укрепление законности и правопорядка в России и защиту конституционных прав граждан.

Глава российского государства выразил надежду, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов и далее будут добросовестно трудиться, решая поставленные перед ведомством задачи, и пожелал им всего самого доброго.

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Как сообщает ИА REGNUM, 1 ноября в России отмечается профессиональный праздник — День судебного пристава, установленный по указу президента РФ 8 сентября 2009 года. 6 ноября 1997 года были приняты и вступили в силу два федеральных закона — «О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве». Эти события послужили поводом для выбора даты профессионального праздника.

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