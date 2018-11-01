В Курганской области на 12% сократилось количество заключённых

Курган, , 10:56 — REGNUM В Зауралье сокращается численность заключённых. В основном это произошло за счёт увеличения числа освобождённых условно-досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН по Курганской области.

Численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в местах лишения свободы, в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, снизилась на 11,9%, или на 658 человек. Сейчас в местах лишения свободы Зауралья находится 4 878 человек. Сокращение заключённых произошло и в связи с сокращением срока по закону № 186-ФЗ от 3 июля 2018 года, согласно которому один день в следственном изоляторе засчитывается за полтора дня в колонии общего режима и два дня в колонии-поселении. Таких освобождённых из мест лишения свободы насчитывается 86 человек. По данному закону снижен срок отбывания наказания по 589 приговорам.

Существенно увеличилось число осуждённых, которые по решению суда освобождены условно-досрочно — 578 (годом ранее было 495).

Помимо этого, на учёте в уголовно-исполнительной инспекции состоит 4535 человек, что на 150 человек меньше аналогичного периода 2017 года.

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