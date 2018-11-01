Данные в соцсетях используется третьими лицами, считают 55% граждан РФ

Москва, , 10:49 — REGNUM Большинство жителей России (62%) пользуются социальными сетями, из них 41% опрошенных заходят в соцсети ежедневно, 14% — несколько раз в неделю, 4% — несколько раз в месяц. Самыми активным пользователями соцсетей являются молодые люди в возрасте 18−24 года (82%), низкая активность отмечена среди людей старше 60 (15%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Информацию о себе в соцсетях за последний год размещали 47% пользователей интернета. 85% ставят «лайки», 67% граждан размещают фотографии и видео на своих страничках в социальных сетях, 56% комментируют посты, фото и видео других пользователей, о своих увлечениях рассказывают 30% пользователей соцсетей.

55% опрошенных считают, что сведения о пользователях используется третьими лицами. Полностью уверены в этом 18%. Обратного мнения придерживаются 34% респондентов. Негативно относятся к использованию данных в социальных сетях третьими лицами 55% респондентов. При этом 52% не видят никакой угрозы при использовании персональных данных третьими лицами.

Опрос проведен 24−25 октября 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 3200 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,8%.

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Как сообщало ИА REGNUM, наиболее популярна у жителей России — сеть «ВКонтакте», её ежедневно посещают 28% опрошенных. На втором месте — «Одноклассники» (19%), третье — Instagram (14%). Доля ежедневной аудитории Google+ составляет 7%, по 4% набрали Facebook и «Мой мир», по 1% у Twitter и «Живого журнала».

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