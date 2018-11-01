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В Иракском Курдистане отпраздновали Хэллоуин

Общество

Курдская молодежь думает, что таким образом она объединяется

Эрбиль, Ирак, 1 ноября 2018, 10:50 — REGNUM  Студенты одного из университетов Иракского Курдистана собрались для празднования Дня всех святых, сообщает 1 ноября Rudaw.

Лидер студенческого союза подчеркнул, что данное мероприятие должно объединить молодежь. А праздник является международным, особенно его любят праздновать в США.

Напомним, основная масса курдов Ирака исповедует ислам, тем не менее, они не очень религиозны и предпочитают развиваться по примеру западных стран. Кроме того в регионе существуют многие религиозные меньшинства: езиды, христиане и другие.

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Курдистан
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