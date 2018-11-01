Жители Воронежа требуют новую школу и обвиняют власти в «подмене понятий»

Воронеж, , 10:48 — REGNUM Жители улицы Ломоносова в Центральном районе Воронежа запустили петицию с просьбой к мэрии построить в этом микрорайоне школу. В администрации города предложили вариант строительства школы на Московском проспекте.

«В настоящее время в нашем мкр (г.Воронеж, ул. Ломоносова) более 50 многоквартирных домов (преимущественно 10-этажки). В микрорайоне проживают в основном молодые семьи с детьми. Отсутствие школы — наша ежедневная проблема», — говорится в петиции.

Автор обращения ссылается на постановление администрации города еще от 2011 года, согласно которому на Ломоносова было предусмотрено строительство школы на 33 класса, участок, на котором рассчитывали построить школу, находится в федеральной собственности, что, судя по всему, и стало основным препятствием в реализации планов. Жителям Ломоносова мэрия предложила альтернативу — школу по Московскому проспекту, 142в, которую планируют построить в соседнем микрорайоне, также, кстати, бурно застраиваемом.

«Однако это подмена понятий со стороны департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области. Школа по адресу Московский проспект 142в предусмотрена проектом планировки этой территории. В настоящее время там идет активное строительство нового ЖК «Спутник» и школа должна быть у них по проекту и рассчитана она будет именно на жителей этого микрорайона!» — говорится в петиции.

В мэрии ответили на требование жителей, отметив, что школу планируется построить на участке между улицами Ломоносова, Академика Конопатова и Московским проспектом — по адресу Московский проспект, 142ш. По утверждению чиновников, этот участок находится в пешей доступности для жителей микрорайона.

«Достигнута договоренность между мэрией и территориальным управлением Росимущества о том, что этот участок передадут в муниципальную собственность для строительства на нем объектов социальной инфраструктуры», — цитирует РИА Воронеж пресс-службу мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос строительства школы на улице Ломоносова обсуждается уже около 20 лет. Еще в начале — середине 2000-х годов власти озвучивали планы по строительству в этом, на тот момент еще только застраиваемом микрорайоне, социальной инфраструктуры, в том числе и школы, необходимость в которой была острой даже тогда. Но планы так и остались планами. Единственной школой на весь крупный и продолжающий расти микрорайон остается школа №20, построенная еще в 1930-х годах рядом с главным корпусом сельскохозяйственного института и явно не рассчитанная на столь высокую нагрузку.