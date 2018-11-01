Томский и Шэньянский вузы договорились о совместной подготовке строителей

Томск, , 10:47 — REGNUM Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) и Шэньянский строительный университет достигли договоренности о реализации совместных образовательных программ для китайских студентов с получением дипломов российского и китайского образца, сообщает 1 ноября пресс-служба российского вуза.

Договоренность была достигнута во время участия делегации томских вузов в Международной образовательной выставке «China Education Expo-2018», состоявшейся в конце октября в Пекине. В планах ТГАСУ — подписание рамочного соглашения о сотрудничестве с ШCУ. Отмечается, что Шэньянский строительный университет готов принять на один семестр студентов ТГАСУ после трехмесячных курсов изучения китайского языка. Принимающая сторона оплатит обучение, проживание, питание студентов и обеспечит стипендией.

«Сотрудничество с Китаем в области образования — один из основных векторов международной деятельности нашего вуза. Вскоре мы ожидаем приезд студентов из Хэйхэского университета (провинция Хэйлунцзян)», — сообщила директор Института международных связей и интернационализации образования ТГАСУ Елена Оглезнева.

Также в проекте томского вуза предусмотрена совместная образовательная программа с Синьцзянским аграрным университетом (г.Урумчи) по направлению подготовки «Строительство».

В этом году Международная образовательная выставка «China Education Expo-2018» объединила представителей более 600 вузов и организаций из 37 стран и регионов мира. Ее организаторами выступили министерство образования Китая, Китайская ассоциация по международному обмену в области образования (CEAIE), Министерство науки и высшего образования РФ.

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