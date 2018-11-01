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Обыски в минобре Оренбуржья: «Министр проходит свидетелем»

Общество

Вице-губернатор Оренбургской области Вера Баширова прокомментировала скандальную ситуацию, которая сложилась в министерстве образования, заявив, что ведомство работает в штатном режиме

Обыски в минобре Оренбуржья: «Министр проходит свидетелем»
Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР
Обыск

Оренбург, 1 ноября 2018, 10:36 — REGNUM  На сегодняшний день правительство Оренбургской области обладает лишь информацией о факте производства следственных действий. Министр образования в данный момент выступает в качестве свидетеля по уголовному делу. Любые решения могут приниматься только при поступлении официальной информации от правоохранительных органов, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбуржья по внутренней политике Вера Баширова, комментируя оперативные мероприятия силовиков в офисах минобра и в доме главы министерства.

Также Баширова подчеркнула, что министр Вячеслав Лабузов находится на рабочем месте и продолжает выполнять свои обязанности. Министерство образования работает в штатном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в зданиях, где расположены корпуса министерства образования Оренбургской области, прошли обыски, в том числе в рабочем кабинете министра. Затем последовали оперативные мероприятия дома у Вячеслава Лабузова. Также обыску подвергся дом в районе Бузулукского бора. Роскошное домовладение, по неофициальным данным, также принадлежит семье министра.

Читайте ранее в этом сюжете: Дома министра образования Оренбуржья подвергли обыску

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