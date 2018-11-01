В Петербурге задержан студент, ударивший ножом полицейского

Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали молодого человека, который в компании других хулиганов напал на сотрудника полиции и нанес ему ножевое ранение. Полицейский был госпитализирован в тяжелом состоянии. Задержанный оказался студентом вуза, сообщили 1 ноября в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Нападение на сотрудника полиции произошло 15 октября 2018 года в переулке Бойцова, в центре Петербурга, и вызвало общественный резонанс своей дерзостью. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга. Максимальная санкция — до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, вечером 15 октября полицейский в свободное от службы время возвращался домой с тренировки. На пути ему повстречалась компания молодежи, распивавшая спиртное и справлявшая нужду прямо на улице. В ответ на замечание хулиганы набросились на мужчину, нанесли ему сзади удар по голове и ножевое ранение в живот.

31 октября по подозрению в совершении этого преступления задержан 19-летний уроженец города Томска, студент второго курса одного из петербургских вузов. Личности остальных участников нападения также установлены. Один из них также задержан — он ударил сотрудника полиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2018 года полицейский в Петербурге застрелил застигнутого на месте преступления вора, угрожавшего сотруднику полиции ножом.

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