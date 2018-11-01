Автор скандального памятного камня в Перми назвал его функцию

Пермь, , 10:23 — REGNUM Памятный камень в центре Перми в память о бесплатных парковках установил местный житель, который пожелал не называть свои персональные данные. Однако он раскрыл основную функцию установленного памятника, где выгравирована надпись «Памятный камень об ушедших бесплатных пермских парковках. 1-е октября 2018-го года». Основная функция этого мемориала — преградить путь автомобилистам. Не желая платить за платное место, они паркуют машины на газоне, сообщает ТК «РифейПермь».

Стоит отметить, что 1 октября произошёл очередной этап расширения зоны платных парковок. Автомобилисты начали искать бесплатные места. Выходом стали газоны и придомовые территории, что вызвало негодование со стороны жителей многоэтажек.

Новый памятник не остался без чиновничьего внимания. Руководитель пермской дирекции дорожного движения Максим Кис возложил к памятному камню цветы.

«Не скорблю по бесплатным парковкам … Но светлую память их чту и к акции присоединяюсь!..» — оставил он запись на персональной странице в соцсети.

От имени сотрудников дирекции Максим Кис отметил, что, как и все водители, они никогда не забудут, как много лет парковочные места служили верой и правдой:

«В последние годы мы иногда злились на них, когда было трудно отыскать днем свободное парковочное место. Но теперь они ушли, их почти не стало в центре нашего города. В память о них парковками в центре города можно бесплатно пользоваться в выходные и праздничные дни, а также ежедневно с 19 часов до 9 часов следующего дня.

Если вы пожелаете посетить памятный знак, то он расположен вблизи дома по ул. Тимирязева, 59. Даже в середине рабочего дня в этом квартале вас ждут свободные парковочные места. Парковку продолжительностью менее 20 минут можно не оплачивать».

Такой комментарий руководителя пермской дирекции дорожного движения вызвал ироничные замечания интернет-сообщества:

«Хорошо, когда у чиновника есть не только профессиональные компетенции, но и здоровое чувство юмора!».

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми появился памятник бесплатным парковкам