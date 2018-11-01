Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней

Вашингтон, , 10:13 — REGNUM В списке обвинений известного голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна появился новый эпизод. На этот раз в сексуальных домогательствах его обвинила бывшая польская модель. Соответствующий иск уже подан в суд, пишет издание New York Post.

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Как утверждает потерпевшая, на тот момент, когда продюсер принуждал её к сексу, ей было всего 16 лет. Случилось это в 2002 году, когда модель ещё только начинала актёрскую карьеру. Как следует из судебного иска, девушка приняла приглашение Вайнштейна пообедать, однако вместо этого продюсер отвез её домой, где стал «агрессивно требовать интимной близости», обещая ей за это карьерный рост.

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Девушка на предложение кинопродюсера отказала, в результате он позволил ей уйти.

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первое обвинение в сексуальных домогательствах, которые предъявлены голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну. В центре сексуального скандала он оказался в октябре 2017 года, когда в газете The New York Times вышел материал, в котором утверждалось, что в течение 30 лет сотрудницы компаний, в которых трудился продюсер, подвергались с его стороны сексуальному преследованию.

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В приставаниях той или иной степени «тяжести» кинодельца обвинили более 80 представительниц слабого пола, в числе которых были актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

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