Четверг, 1 Ноября 2018 года
11:26:37 МСК

На выборы губернатора Челябинской области заявился второй кандидат

Общество

«Мне обидно за свою Родину!», — написал Александр Лебедев в социальной сети

Челябинск, 1 ноября 2018, 09:58 — REGNUM  В Челябинской области ещё один гражданин готов принять участие в выборах губернатора. Юрист Александр Лебедев заявил о своём намерении в социальной сети Facebook.

Гражданин отметил, что почти пять лет слышит от губернатора «пустые слова и обещания», при этом коррупция и воровство «достигли таких масштабов», что надзорные органы не могут не замечать и уже начали заводить дела. По его мнению, нынешнее руководство региона губит социальную сферу, образование и здравоохранение. При этом при гигантских расходах на дороги он не видит новых развязок и не замечает улучшения качества дорог.

Александр Лебедев заявил, что надеялся на участие в выборах людей, болеющих за регион. Но, по его словам, пока таких кандидатов не просматривается.

«Это открывает дорогу Дубровскому на новый срок полномочий. Меня это не устраивает! Поэтому решил участвовать в выборах губернатора, побеждать и работать не для кучки олигархов, а для людей!», — заявил юрист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, действующий глава региона Борис Дубровский уже заявил о готовности идти на второй губернаторский срок. В ближайшее время решение может принять президент Владимир Путин. Выборы губернатора пройдут в сентябре 2019 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Урала
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить