На выборы губернатора Челябинской области заявился второй кандидат

Челябинск, , 09:58 — REGNUM В Челябинской области ещё один гражданин готов принять участие в выборах губернатора. Юрист Александр Лебедев заявил о своём намерении в социальной сети Facebook.

Гражданин отметил, что почти пять лет слышит от губернатора «пустые слова и обещания», при этом коррупция и воровство «достигли таких масштабов», что надзорные органы не могут не замечать и уже начали заводить дела. По его мнению, нынешнее руководство региона губит социальную сферу, образование и здравоохранение. При этом при гигантских расходах на дороги он не видит новых развязок и не замечает улучшения качества дорог.

Александр Лебедев заявил, что надеялся на участие в выборах людей, болеющих за регион. Но, по его словам, пока таких кандидатов не просматривается.

«Это открывает дорогу Дубровскому на новый срок полномочий. Меня это не устраивает! Поэтому решил участвовать в выборах губернатора, побеждать и работать не для кучки олигархов, а для людей!», — заявил юрист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, действующий глава региона Борис Дубровский уже заявил о готовности идти на второй губернаторский срок. В ближайшее время решение может принять президент Владимир Путин. Выборы губернатора пройдут в сентябре 2019 года.