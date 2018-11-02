Борьба с преступлениями против журналистов

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 2 ноября, отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Его учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2013 году, чтобы привлечь внимание мировой общественности к тревожной ситуации, ограничивающей возможности журналистов выполнять свою работу и подрывающей право общества на получение достоверной информации.

Дату для учреждения Дня выбрали в память о французских журналистах Гислене Дюпоне и Клоде Верлоне, которые по заданию редакции освещали ход вооруженного конфликта в Мали. 2 ноября 2013 года их похитили и убили боевики. Это преступление вызвало широкий общественный резонанс. В итоге ООН приняла документ, осуждающий насилие в отношении представителей прессы и препятствование выполнению их обязанностей.

Акцент на борьбе с безнаказанностью связан с тревожным положением в сфере журналистики: за последние 12 лет более тысячи журналистов погибли в ходе выполнения своих обязанностей. В девяти из десяти случаев виновники этих преступлений избегают наказания, а это, в свою очередь, приводит к еще большему количеству убийств. Только на Украине, начиная с 2014 года, погибли 17 сотрудников СМИ, среди которых — российские журналисты Антон Волошин, Игорь Корнелюк, Андрей Стенин и Анатолий Клян.

По данным неправительственной организации Press Emblem Campaign, с начала 2018 года 106 журналистов и работников СМИ были убиты в 36 странах мира. Первые три строчки в списке по числу жертв занимают Афганистан (17), Мексика (15) и Йемен (8). За 10 месяцев текущего года число убитых журналистов уже превысило данные за предыдущий год — в 2017 было зарегистрировано 99 подобных убийств.

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