Представитель Минкомсвязи: от блокировок в сети придется отказаться

Москва, , 09:50 — REGNUM Заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Волин заявил, что от блокировок в сети рано или поздно придется отказаться, поскольку они неэффективны. Свою позицию он озвучил 1 ноября в интервью журналистам.

Чиновник сказал, что этот инструмент является «уходящей натурой», добавив, что люди всё чаще обходят запреты, даже не обращая внимания на действующие технологии блокировки. Волин привел в пример журналистам РИА Новости Китай, где существует мощная системы блокировок, однако там работают многие заблокированные сервисы.

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Напомним, 20 сентября 2018 года Алексей Волин заявил, что позиция Верховного суда по «экстремистским репостам» совпадает с позицией Минкомсвязи РФ. В этот день ВС РФ внес поправки в постановление по делам об экстремизме в сети.

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