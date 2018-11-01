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Представитель Минкомсвязи: от блокировок в сети придется отказаться

Общество

Алексей Волин назвал их «уходящей натурой»

Москва, 1 ноября 2018, 09:50 — REGNUM  Заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Волин заявил, что от блокировок в сети рано или поздно придется отказаться, поскольку они неэффективны. Свою позицию он озвучил 1 ноября в интервью журналистам.

Чиновник сказал, что этот инструмент является «уходящей натурой», добавив, что люди всё чаще обходят запреты, даже не обращая внимания на действующие технологии блокировки. Волин привел в пример журналистам РИА Новости Китай, где существует мощная системы блокировок, однако там работают многие заблокированные сервисы.

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Напомним, 20 сентября 2018 года Алексей Волин заявил, что позиция Верховного суда по «экстремистским репостам» совпадает с позицией Минкомсвязи РФ. В этот день ВС РФ внес поправки в постановление по делам об экстремизме в сети.

Читайте ранее в этом сюжете: Верховный суд РФ разъяснил позицию по «экстремистским репостам»

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