Представители УПЦ МП попытаются остановить автокефалию через суд

Киев, , 09:52 — REGNUM Представители канонической Украинской православной церкви подали в верховный суд Украины три иска с требованием отменить решение Верховной рады, поддержавшей просьбу о предоставлении церковной автокефалии, сообщило 1 ноября издание Liga.net.

Истцами выступили епископ УПЦ МП Гедеон, члены религиозной общины из города Бердянска Запорожской области и представители Городницкого Свято-Георгиевского мужского монастыря, расположенного в Житомирской области.

Суд состоится 8, 9 и 27 ноября.

Напомним, 19 апреля 2018 года Верховная рада поддержала инициативу президента Украины Петра Порошенко обратиться к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии Украинской православной церкви. При этом сама каноническая УПЦ МП с подобной просьбой не выступала.

Патриарх Варфоломей пообещал издать томос после того, как на Украине образуется новая православная церковь, куда войдут представители раскольничьих организаций «Киевский патриархат», «Украинская автокефальная православная церковь» и ряд иерархов УПЦ МП.

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