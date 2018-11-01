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Калужане получили возможность стать клиентами банков, не выходя из дома

Общество

Посетить офис кредитной организации нужно будет только один раз

Калужане получили возможность стать клиентами банков, не выходя из дома
Иллюстрация: Ars-centre.ru
В калужском банке

Калуга, 1 ноября 2018, 09:47 — REGNUM  Жители Калужской области смогут открывать счета, получать кредиты и осуществлять переводы, не приходя в офис банка. Однако, чтобы получить такую возможность, один раз посетить офис финансовой организации все же придётся. Гражданин должен будет предоставить кредитному учреждению свои биометрические данные — изображение лица и образец голоса. Об этом 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщила управляющая Отделением Калуга ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Карлаш.

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Сделать это можно в специальной точке банковского обслуживания, которых в Калуге две. Карлаш пояснила, что регистрация в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) проводится на основании проверки паспортных данных и СНИЛС. Если у клиента уже есть подтверждённая учетная запись на портале госуслуг, то будет использована она. Для регистрации в единой биометрической системе в банке у клиента возьмут биометрические данные — изображение лица и голос.

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О создании учётной записи в ЕСИА клиента известят СМС-сообщением. Наличие такой учётной записи позволит пользоваться в дальнейшем удаленной идентификацией и получать банковские услуги без личного посещения банка.

«Для калужан процедура будет бесплатной и добровольной, — отмечает управляющий Отделением Калуга ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Карлаш. — При этом возможность получения услуги традиционным способом — в офисе банка — сохранится».

Эксперты Калужского отделения Банка России подчеркивают, что механизм удаленной идентификации защищен в соответствии с самыми высокими государственными стандартами безопасности. Данные гражданина хранятся в двух независимых системах, никак друг с другом не связанных: персональные данные (паспорт, СНИЛС и прочее) — в ЕСИА, биометрические — в единой биометрической системе. Причём в последней они находятся без привязки к персональным данным, что повышает уровень безопасности.

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